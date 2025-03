Nova configuração da Assembleia “não traz melhorias à situação dos trabalhadores”

O coordenador da União dos Sindicatos da Madeira (USAM), Alexandre Fernandes, considera que a vitória do PSD nas Eleições Legislativas Regionais deste domingo, 23 de Março, bem como a nova configuração do Parlamento madeirense, “não traz melhorias à situação dos trabalhadores”.

"A primeira análise que nós podemos fazer é, de facto, aqueles que seriam provavelmente, e em nosso entendimento os partidos ou deputados que, eventualmente, poderiam voltar a trazer para alguma centralidade àquelas que são as causas e as questões dos trabalhadores e do trabalho, que tanta falta têm feito neste último ano, é uma perspectiva que neste momento esvai-se completamente e que nos deixa apreensivos", manifesta o dirigente sindical em declarações ao DIÁRIO no rescaldo desta noite eleitoral.

Direita com maioria dos mandatos, JPP e PS com 19 deputados A direita conseguiu este domingo a maioria dos 47 mandatos da Assembleia Legislativa da Madeira, numas eleições em que JPP e PS somam 19 lugares, sem hipótese de travar PSD, CDS-PP, IL e Chega, segundo dados oficiais provisórios.

Alexandre Fernandes sublinha que “os trabalhadores e as famílias estão, neste momento, com grandes dificuldades, relativamente à questão do aumento do custo de vida, na alimentação, nas questões relacionadas com a habitação”, algo na sua opinião não tem sido alvo das políticas “mais neoliberais” dos governos sociais-democratas. Com expecção de “alguma actualização do salário praticado aqui na Região, nós não nos vislumbramos nenhuma outra medida que diga directamente respeito aos trabalhadores”, vincou o coordenador da USAM.

O dirigente sindical considerou ainda que a vitória do PSD resulta do facto dos eleitores terem acedido aos “apelos de estabilidade”, palavra que “foi entrando devagarinho no entendimento do colectivo”, resultando na expressiva reeleição de Miguel Albuquerque, fruto de uma “grande mobilização” da “máquina partidária ‘laranja’.

“Há aqui um voto útil e o JPP capitalizou. Não sei se foi buscar votos ao PSD, mas foi sobretudo ao Partido Socialista (…) que foi o grande de derrotado da noite”, resumiu Alexandre Fernandes.