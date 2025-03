Inscrições para as provas dos Maiores até 22 de Abril

Até 22 de Abril decorre, na Universidade da Madeira, o período de inscrição para a realização das provas especialmente adequadas, destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, abreviadamente designadas por 'Provas M23'. Podem inscrever-se nestas provas os candidatos que a 31 de Dezembro de 2024 possuíam pelo menos 23 anos e que não sejam titulares da habilitação de acesso ao ensino superior.

Além das provas de avaliação de conhecimentos e competências (PACC), a realizar entre 26 e 31 de maio, a avaliação da capacidade para a frequência do ensino superior para maiores de 23 anos inclui ainda a apreciação curricular do candidato e uma entrevista, que ocorrerá entre os dias 2 e 4 de julho.

Obtida classificação positiva nas provas M23, os candidatos ficam habilitados a concorrer às Licenciaturas e aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais da Universidade da Madeira, através do Concurso Especial para maiores de 23 anos.

Tendo em vista o esclarecimento de eventuais dúvidas sobre este concurso, a Universidade da Madeira realizará duas sessões presenciais, nos dias 19 de Março e 10 de Abril, às 19 horas, na Sala do Senado, no piso -2 do Campus da Penteada. A participação é gratuita e não requer inscrição prévia.

Toda a informação sobre as provas M23, incluindo calendários, programas das PACC e enunciados de anos anteriores, pode ser consultada através do website da UMa, em http://maioresde23.uma.pt