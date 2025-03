Dul and Nouk White actuam a 12 de Abril no Museu Etnográfico da Madeira

Os Dul and Nouk White realizam, a 12 de Abril de 2025, um espectáculo que terá lugar no Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava, pelas 18h. Este concerto conta com o apoio da Direcção Regional da Cultura.

“Fundados no ano de 2010, no Funchal, os Dul and Nouk White emergem como um expoente singular na esfera musical madeirense. Este colectivo, que navega por um vasto leque de estilos musicais — do rock ao fado, passando pelo blues, pela música popular portuguesa, pela música do mundo e pelo indie/pop — distingue-se pela sua capacidade inata de compor temas originais de profundo apelo emocional, e de reinterpretar clássicos com uma nova visão, atraindo assim um público diversificado, que atravessa gerações e estratos sociais”, refere nota à imprensa sobre o evento.

Recordar que a banda tem percorrido um caminho marcado por inovação e expressividade, partilhando o palco com conceituadas formações musicais, tanto nacionais quanto internacionais, recolhendo elogios pela autenticidade e intensidade das suas actuações.

O disco Orgânico, lançado em 2024, representa o mais recente capítulo na história da banda, simbolizando uma celebração do seu percurso, repleto de música, camaradagem e uma dedicação apaixonada à arte musical. Dão ‘corpo’ ao colectivo: Sandra Branco: Voz, Guitarra, Piano, Melódica, Letra | José Pereira: Bateria, Percussão e Backvocals | Fábio Meneses: Guitarra | CláudioAguiar: Baixo | Fábio Gomes: Teclas.