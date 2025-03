Acto eleitoral decorre com normalidade no Porto Santo

No Porto Santo também já se vota para as Regionais de 2025, com condições atmosféricas logo pela manhã algo frias e ventosas.

Foto Gonçalo Maia/DIÁRIO

Por causa destas condições atmosféricas, até às 10 horas, a afluência às urnas era um pouco mais baixa do que nas últimas eleições.

Foto Gonçalo Maia/DIÁRIO

No entanto, pouco depois das 10 horas, e com o avançar da manhã deste domingo, as pessoas começaram a votar em maior número.

Foto Gonçalo Maia/DIÁRIO

Em termos de afluência às mesas de voto, os porto-santenses geralmente preferem exercer o seu direito de voto depois das missas ou então antes do almoço.

No Porto Santo votam 5.540 eleitores distribuídos por cinco mesas de voto: duas no centro da cidade, nos edifícios da Câmara Municipal e do Centro Cultural e de Congressos; duas na escola do Campo de Baixo; e mais uma na antiga escola do Farrobo.

De salientar que tudo decorreu bem no arranque deste acto eleitoral, nas cinco mesas de voto.