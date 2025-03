Protecção Civil lembra que depressão Martinho ainda deixa marcas

"A Depressão Martinho continua a afetar o arquipélago da Madeira", informou há pouco o Serviço Regional de Proteção Civil, lembrando na sua página de facebook que recomendações as pessoas devem seguir, numa mensagem tanto em português como em inglês.

Essas recomendações são muito similares àquelas que a Capitania do Porto do Funchal, autoridade marítima regional, fez ainda ao início deste dia, mas no caso da Proteção Civil com uma preocupação também interior.

Evite zonas costeiras (falésias, escarpas, vias marginais, passeios marítimos, praias)

Nas zonas em risco de erosão costeira, (próximo da costa/praias) tomar atenção à eventual afetação de edifícios.

Especial cuidado com galgamentos costeiros, não se aventure!

Respeite as áreas interditadas pelas autoridades e serviços de proteção civil.

Esteja atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança.

Seja um Agente de Proteção Civil e siga as recomendações das autoridades locais!

Protecção Civil registou 130 ocorrências devido ao mau tempo na Madeira O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros da Madeira informou hoje ter registado cerca de 130 ocorrências na região devido ao mau tempo, entre os quais a queda de um muro sobre uma habitação que provocou três desalojados.

Até ontem às 20, a Protecção Civil tinha registado 133 ocorrências relacionadas com a depressão Martinho.

No caso da Capitania, esta recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;

Não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.

Refira-se que o IPMA mantém a Madeira sob aviso laranja para a agitação marítima forte, com ondas de oeste/noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima, na costa Norte e Porto Santo, que vigora até às 18h00, bem como aviso amarelo para a ondulação também na costa Sul, sendo que os avisos devem terminar pelas 00h00 de sexta-feira, 21 de Março. O IPMA tem ainda em vigor um aviso amarelo para o vento na parte oeste das costas Norte e Sul, soprando de oeste/sudoeste com rajadas até 85 km/h, aumentando para até 110 km/h nas zonas montanhosas.