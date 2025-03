Depressão Martinho motiva aviso da Protecção Civil à população

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) emitiu, hoje, um aviso à população devido à passagem da Depressão Martinho pela Região.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o SRPC avança com as seguintes informações: O vento irá a soprar do quadrante sudoeste, rodando para oeste a partir da manhã do dia 19, com rajadas que poderão atingir valores da ordem dos 80 a 90 km/h, sendo da ordem dos 110 a 120 km/h nas terras altas; a ocorrência de precipitação a partir de hoje, 18 de março 2025, que, por vezes, poderá ser forte a partir da tarde e ocasionalmente acompanhada de trovoada no final do dia; a agitação marítima também irá aumentar, esperando-se ondas de oeste/noroeste com 4 a 5 metros, temporariamente com 5 a 6 metros na Costa Norte e ilha do Porto Santo.

Segundo o SRPC, em função das condições meteorológicas previstas é expectável: Possibilidade de queda de ramos ou árvores, bem como de afetação de infraestruturas associadas às redes de comunicações energia; arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos ou ao desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas e objetos, por efeito de episódios de vento forte, que podem causar acidentes com veículos em circulação ou transeuntes na via pública; galgamentos junto à orla costeira; piso rodoviário escorregadio, devido à possível formação de lençóis de água; ocorrência de inundações em zonas urbanas; dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, podendo causar inundações nos locais historicamente mais vulneráveis; possíveis acidentes na orla costeira.

Como medidas de prevenção, o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM recorda que "o eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado, sobretudo através da adopção de comportamentos adequados, pelo que, e em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis, e nas áreas mais expostas e vulneráveis, se recomenda a adoção das principais medidas preventivas para estas situações, nomeadamente: Garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas; Garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas; Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte; Ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros, evitando a circulação e permanência nestes locais; Adequar os comportamentos e as atividades à situação meteorológica prevista, evitando as viagens para zonas afetadas ou movimentos desnecessários; Não circule por zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas; Especial cuidado nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras; Estar atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança".