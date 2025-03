Acidente na Via Rápida começa a causar congestionamento

Um acidente ocorrido há pouco dentro do túnel da Quinta da Palmeira, no sentido Machico - Ribeira Brava, está a causar um grande congestionamento nesta manhã de quinta-feira, sobretudo na Via Rápida, mas também afectando entradas e saídas desta estrada.

Ainda não pudemos apurar que tipo de acidente rodoviário se trata e consequências para os envolvidos, mas é certo que indirectamente a fila, em dupla via, já se estendia antes das 8h00 por mais de 2 km, a que se juntará o congestionamento habitual desde a zona da Cancela.

Se puder evitar, evitará demora ainda maior.