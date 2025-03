Acidente na Via Rápida causa dois feridos e mega-congestionamento

O acidente ocorrido esta manhã na Via Rápida, no túnel dos Marmeleiros, no sentido Machico - Ribeira Brava, causou dois feridos que já foram encaminhados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Quatro viaturas foram envolvidas no acidente, sendo que os dois feridos são dois homens, um com 35 anos e outro com 74 anos, ambos com ferimentos, nomeadamente dores no tórax e membros superiores e inferiores, tendo sido mobilizados em plano duro e encaminhados para o Hospital pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Além dos bombeiros que mobilizaram duas ambulâncias, uma viatura de desencarceramento e uma viatura de apoio, também a PSP foi mobilizada, bem como meios da concessionária, a Via Litoral.

Do acidente resulta, neste momento um congestionamento que se estende por quase 10 km. Leu bem. Tal como previsto, este acidente iria causar muitos problemas no trânsito, a tal ponto que também o sentido oposto está a ser afectado em cerca de 3 km.