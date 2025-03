Acidente volta a congestionar Via Rápida

Um novo acidente ocorrido esta manhã na Via Rápida, desta feita no sentido Machico - Ribeira Brava, no sublanço entre o Pinheiro Grande e a Cancela, causou um congestionamento ainda maior que o primeiro caso relatado esta manhã.

Acidente entope Via Rápida na Ponte dos Socorridos Um acidente ocorrido pouco antes das 8h00 está a dificultar a vida de quem segue na Via Rápida, nesta manhã de sexta-feira. Numa manhã que, normalmente é calma, devido ao menor fluxo de trânsito, ocorreu este acidente ao km

A fila de trânsito estendeu-se por mais de 4,5 km, entre os km 17,4 e 22, deixando exasperados os condutores que tentam chegar ao trabalho.

Foto DR

Neste momento, o trânsito começa a fluir, o que implica que em breve a circulação normal deverá ser restabelecida.