Acidente na Via Rápida causa mega-congestionamento

Um acidente, cujas consequências para os envolvidos ainda não conseguimos apurar, está a condicionar fortemente o trânsito nesta manhã de segunda-feira, 17 de Março.

Neste momento, a maior consequência desta ocorrência é um congestionamento que se estende já por mais de 5 km no sentido Machico - Ribeira Brava, uma vez que o acidente deu-se junto à entrada do túnel do Pinheiro Grande, pouco depois das 7h30.

Neste momento, há congestionamento além da Ponte dos Reis Magos, já na Mãe de Deus, sem contar todas as outras entradas e saídas na pior zona em termos de congestionamentos matinais, bastando o trânsito intenso. Com acidente, a demora vai ser maior.

Nas restantes zonas da Via Rápida ou das estradas de acesso ao centro do Funchal, não há grandes congestionamentos, com excepção da entrada da Via Rápida 2 (proveniente do Estreito/Jardim da Serra) para a principal, na rotunda que liga ao centro de Câmara de Lobos.

Conte com piso molhado e muito vento na circulação rodoviária.