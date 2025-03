Apple desenvolve câmaras com IA para adicionar aos seus 'smartwatches'

A Apple está a desenvolver câmaras alimentadas por inteligência artificial (IA) para adicionar aos seus 'smartwatches' como medida para impulsionar o segmento no mercado dos 'wearables' com IA.

De acordo com o jornalista da Bloomberg, Mark Gurman, citado pela Europress, a empresa norte-americana vai juntar-se à "avalanche" de acessórios eletrónicos com IA no mercado como os óculos inteligentes Ray-Ban fabricados pela Meta.

Mark recordou que estes dispositivos se baseiam na ideia de utilizar câmaras e microfones incorporados para suportar a IA e fornecer contexto sobre o ambiente do utilizador, algo que entrou no portefólio da empresa com o iPhone 16 no ano passado.

Com a funcionalidade de Inteligência Visual, ligada à interface de controlo da câmara, é possível aceder a um campo onde é possível tirar uma fotografia e analisá-la com o ChatGPT ou com o Google.

Também é possível resumir ou traduzir texto e identificar objetos, locais de utilização ou animais, como ressalvou Gurman, que reconheceu que esta é uma funcionalidade desconhecida por estar apenas disponível no referido modelo de 'smartphone', embora seja alargada a mais gerações com o lançamento do sistema operativo iOS 18.4, no próximo mês.

Para complementar estas funcionalidades, a Apple está a trabalhar em novos Apple Watches com câmaras, que permitirão ao dispositivo conhecer o contexto que rodeia os utilizadores e utilizar a inteligência artificial para lhes fornecer informações de interesse.

O jornalista, que afirmou que estes modelos deverão estar "a várias gerações de distância do mercado", disse que a empresa está a considerar adicionar estas lentes tanto aos relógios normais como aos modelos mais avançados.

Gurman acrescentou que, para suportar a Inteligência Visual nos seus relógios, a empresa terá de melhorar a sua no campo IA e espera-se que alcance os resultados esperados em 2027, altura em que também se espera que sejam lançados os fones sem fios 'AirPods' com câmara integrada.