Desenvolvido sistema de previsão meteorológica exclusivamente baseado em IA

Um novo sistema de previsão meteorológica, denominado Aardvark Weather, baseado apenas em Inteligência Artificial (IA), pode fornecer previsões exatas dezenas de vezes mais rápidas e utilizando milhares de vezes menos poder de computação que os atuais sistemas.

O sistema é apresentado num estudo publicado na revista Nature e constitui um modelo para uma abordagem completamente nova da previsão meteorológica, com potencial para transformar as práticas atuais.

O Aardvark foi desenvolvido por investigadores da Universidade de Cambridge, com o apoio do Alan Turing Institute (ambos do Reino Unido), da Microsoft Research e do European Centre for Medium-Range Weather Forecasting.

Atualmente, as previsões meteorológicas são geradas através de um conjunto complexo de etapas, cada uma das quais demora várias horas a ser executada em supercomputadores personalizados, explica o Alan Turing Institute.

A investigação da Huawei, da Google e da Microsoft já demonstrou que um dos componentes desta cadeia, o solucionador numérico (que calcula a forma como o tempo evolui ao longo do tempo), pode ser substituído pela IA, resultando em previsões mais rápidas e mais exatas.

O Centro Europeu de Previsão do Tempo a Médio Prazo está a aplicar esta combinação de IA e abordagens tradicionais.

O sistema Aardvark, no entanto, substitui toda a cadeia de previsão meteorológica por um único modelo de aprendizagem automática, que utiliza observações de satélites, estações meteorológicas e outros sensores para produzir previsões globais e locais.

Com esta abordagem baseada em IA, as previsões podem ser feitas numa questão de minutos com um computador de secretária, acrescenta o instituto

Utilizando apenas 10% dos dados de entrada dos sistemas existentes, o Aardvark supera o sistema nacional de previsão GFS dos EUA em muitas variáveis e é também competitivo com as previsões do Serviço Meteorológico dos EUA, que utiliza dados de entrada de dezenas de modelos meteorológicos e análises de meteorologistas humanos especializados

O Aardvark aprende diretamente com os dados, pelo que pode ser rapidamente adaptado para produzir previsões personalizadas para setores ou locais específicos, quer se trate de prever temperaturas para a agricultura africana ou a velocidade do vento para uma empresa de energias renováveis na Europa.

"Desbloquear o potencial da IA transformará a tomada de decisões para todos, desde os decisores políticos e planeadores de emergência até às indústrias que dependem de previsões meteorológicas precisas", afirmou o investigador Scott Hosking, do Instituto Alan Turing.

"O avanço da Aardvark não tem apenas a ver com velocidade, mas também com acesso", acrescentou.

Segundo o investigador, a transferência da previsão meteorológica dos supercomputadores para os computadores de secretária, pode "democratizar a previsão, disponibilizando estas tecnologias poderosas aos países em desenvolvimento e às regiões do mundo com escassez de dados".