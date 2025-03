A cabeça-de-lista do PAN-Madeira, Mónica Freitas, diz que "é importante as pessoas irem votar" e que haja "essa mobilização". Até porque, conforme salientou, este "é um direito e um dever que nos levou anos a conquistar".

"Apesar de todo o cansaço que possa existir, do descrédito e da desmotivação é fundamental que as pessoas continuem a acreditar que é possível um futuro melhor e que não deixem de ir às urnas no dia de hoje", afirmou, esta manhã, na Escola 23 da Camacha, onde exerceu o seu dever cívico.

Por fim, a candidata reforçou que "os políticos não são todos corruptos".