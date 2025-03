Ministra da Cultura aponta às 'Legislativas' nacionais e diz que “a estabilidade é o melhor dos caminhos”

A ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, disse esta quarta-feira que “a estabilidade é o melhor dos caminhos”, numa reacção aos resultados das eleições regionais na Madeira, mas também apontando já às Legislativas nacionais, acto eleitoral que está agendado para 18 de Maio.

Dalila Rodrigues cumpre dois dias de visita à Madeira e esta quarta-feira marcou presença na inauguração da exposição ‘Comunicar Hoje’, no Centro Cultural Quinta da Magnólia, iniciativa integrada na 1.ª Bienal de Arte e Design do Funchal. À margem do evento, a ministra da Cultura disse esperar “tranquilamente o resultado das eleições” de 18 de Maio e considera que “o futuro será o da estabilidade e a garantia de continuidade”.

A ministra da Cultura do Governo liderado por Luís Montenegro (AD – Aliança Democrática) diz estar “motivada” para continuar a cumprir a sua "missão" à frente do Ministério.

A 19 de Março, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinou o decreto que dissolveu o parlamento nacional e marcou eleições legislativas antecipadas para 18 de Maio, oficializando o anúncio que já tinha feito no dia 13 de Março. Decisão que surgiu na sequência da crise política e da apresentação de uma moção de confiança ao Governo, rejeitada com os votos contra do PS, Chega, BE, PCP, Livre e deputada única do PAN, Inês Sousa Real. A favor estiveram o PSD, CDS-PP e a Iniciativa Liberal.