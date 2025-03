“A Região precisa de estabilidade”, diz Élvio Sousa

O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, afirmou hoje que “a Região precisa de estabilidade", após a análise dos resultados, que deram a vitória ao PSD nas Legislativas Regionais.

Numa declaração na noite desta segunda-feira, o líder do agora maior partido da oposição na Madeira, sublinhou que "o respeito pela decisão da maioria dos eleitores é o caminho a prosseguir" e desejou que “a união PSD/CDS resulte em trabalho de dedicação à população e cumpra escrupulosamente as promessas eleitorais”.

Isto depois de, no domingo, ter afirmado que o JPP não iria deixar "o PSD fazer o que fez até hoje”.

No final da reunião da comissão política para analisar os resultados eleitorais de domingo, Élvio Sousa disse ainda que "o JPP sabe ler os resultados eleitorais" e reconhece a "responsabilidade" de "os cidadãos eleitores elegeram o JPP como o maior partido da oposição”.

É maior a responsabilidade na captação de mais homens e mulheres para o JPP e apuramento de um novo paradigma para a Região, o de JPP ser a única alternativa ao PSD Élvio Sousa

O deputado reeleito destacou, na mesma nota, que “o JPP subiu em todos os concelhos" e agradeceu ao eleitorado "o reforço da confiança depositada no partido".

Vencemos Santa Cruz, e em seis ficámos em segundo lugar (Funchal, Câmara de Lobos, S. Vicente, Ribeira Brava, Santana, Calheta e Porto Santo). Reconhecidamente, e nesta conjuntura, os nossos eleitores elegeram o JPP como o partido da Madeira e do Porto Santo Élvio Sousa

Deixou ainda uma garantia aos madeirenses: “Vamos continuar na defesa intransigente dos reais interesses dos madeirenses. A consolidação do JPP começa agora em 2025 e 2029 será um ano decisivo”, concluiu.

O JPP alcançou, no domingo, 30.094 votos (21,05%) e 11 mandatos no parlamento regional, ultrapassando o PS, que passou de segundo para terceiro lugar, com 22.355 votos (15,64%) e oito lugares.

Quase dez anos depois da sua estreia em eleições regionais, em 2015, quando Miguel Albuquerque (PSD) foi eleito pela primeira vez presidente do Governo Regional, o JPP tornou-se a segunda força política com mais deputados no parlamento madeirense.

Antes das eleições, Élvio Sousa assumiu como meta alcançar 33 mil votos e tem vindo a assegurar repetidamente que o partido "está pronto" e capacitado para ser governo.