Eleições legislativas regionais e Ronaldo nas capas da imprensa nacional

Público:

- "SNS bate recorde de cirurgias, mas um quarto dos doentes espera demais"

- "Um milhão em teletrabalho. Portugal resiste à tendência global de regresso total ao escritório"

- "PHDA. A agonia de viver (e trabalhar) com o cérebro sempre a fervilhar"

- "Comboios. 50 anos depois, o reencontro das primeiras hospedeiras da CP"

- "Eleições regionais. Da habitação ao PIB, retrato da Madeira que vai a votos"

- "Aposta no espaço. UE lança novas constelações de satélites para reforçar defesa"

- "Estados Unidos. Cortes, censura e controlo: o 'assalto' de Trump à cultura"

- "Vaticano. Papa Francisco recebe hoje alta após 37 dias de internamento"

Jornal de Notícias:

- "Benefícios sociais dos bombeiros estão a ser pagos com anos de atraso"

- "Caçadores em vias de extinção"

- "Notícias Magazine. 'A minha riqueza é estar vivo'. Fernando Tordo, 77 anos, completa 60 de carreira"

- "Entrevista JN/TSF. 'O Partido Socialista deve ter cultura de grande pluralismo e diálogo'. José Luís Carneiro, deputado do PS e ex-ministro"

- "Seleção. Ronaldo pede inspiração e ajuda do público"

- "Reportagem. Viagem ao Interior onde o telemóvel não toca"

- "Porto. Líder sindical acusado de espiar jurista da CGTP"

- "Matosinhos. Mau tempo inunda 20 empresas na Arroteia"

- "UPTEC. Startups captam 18 milhões"

Correio da Manhã:

- "Açores em choque: Paga 10 mil euros a primo para matar o marido"

- "Papa Francisco deve regressar hoje a casa"

- "Escândalo: Nomes e moradas de crianças em contratos"

- "Ronaldo confiante para o 'mata-mata': 'Quero sair de Alvalade de cabeça erguida'"

- "Investimento: 1 milhão por hora em certificados de aforro"

- "Homem do sabre: Relação manda julgar piloto"

- "Expulsos dos EUA: Imigrantes enviados para prisão de terror"

O Jogo:

- "Liga das Nações. Portugal-Dinamarca. Ronaldo junta as tropas. Capitão assume ambiente tenso na seleção mas confia na reviravolta na segunda parte da eliminatória. 'Se for para Portugal ganhar e eu não jogar, assino já'. 'Defendo estas cores até à morte'"

- "FC Porto. Diogo Costa e Moura, os pilares de Anselmi. Únicos titulares nas dez partidas orientadas pelo argentino"

- "O trajeto de Fajardo, protegido do ataque inglês"

- "Sporting. 'Quero ficar na história'. Rui Borges recebido em festa em Mirandela"

- "Lesão de Morita não é preocupante"

- "Benfica. Kokçu ganha influência com golos e assistências. Turco supera máximos de ações decisivas"

- "Otamendi com a braçadeira também na Argentina"

- "Internacional. 'Sonho vencer a Champions'. Sérgio Conceição fala do Milan e da sua carreira"

- "Basquetebol. FC Porto-Sporting na final da Taça. Nortenhos apurados após reviravolta espetacular frente ao Benfica"

- "Hóquei em patins. Águias esmagam apáticos dragões. Técnico portista considera 'exibição vergonhosa'"

A Bola:

- "Portugal-Dinamarca. 'Não jogámos nada'. Ronaldo recorda jogo de Copenhaga antes do 'mata-mata' em Alvalade. 'Estamos num momento tenso, não de vida ou morte, porque sabemos que temos de ganhar'. Há gerações de ouro, de prata, de latão... As melhores gerações são as que ganham'. 'Se Portugal tiver de ganhar e eu não jogar, assino já por baixo'"

- "'Eu não vejo, não leio nada. Estou aqui para ajudar os jogadores com a minha experiência'. Roberto Martínez"

- "FC Porto. 'Vejo o [Rodrigo] Mora nos melhores campeonatos e na seleção'. António Folha lançou o médio na equipa B"

- "Itália. Sérgio Conceição admite dificuldades no Milan. 'Está a ser muito difícil', diz o técnico"

- "Basquetebol. Sporting-FC Porto na final da Taça"

- "Andebol. Sporting elimina Benfica"

- "Hóquei em patins. Benfica goleia FC Porto"

Record:

- "Portugal-Dinamarca - Ronaldo acredita na qualificação para a final four: 'Portugal até à morte'"

- "Martínez: 'Vamos estar no nosso melhor'"

- "Bernardo Silva de início"

- "Hjulmand: 'Espero que muitos sportinguistas apareçam'"

- "Sporting - Rui Borges homenageado em Mirandela: 'Quero ficar na história'"

- "Morita volta lesionado do Japão"

- "Benfica - Atélico e Real cobiçam lateral: Carreras aquece Madrid"

- "Espanhol prefere merengues"

- "Titular na Noruega: Schjelderup assiste Haaland"

- "FC Porto - Mario Bolatti avisa Anselmi: 'Vão exigir que ganhe sempre'"

- "Futebol feminino: Benfica 3-2 Sporting"

- "Reviravolta das Águias: Lúcia Alves marcou o golo da vitória"

- "Basquetebol: FC Porto 94-84 Benfica Sporting 80-70 - Oliveirense - Clássico na final"

- "Andebol: Sporting 41-36 Benfica - Leão mais forte"

- "Hóquei em patins: Benfica 6-0 FC Porto - Arraso na Luz"