Pedro Ramos reconhece melhorias mas aponta “longo caminho por percorrer” no Porto Santo

Pedro Ramos afirmou, hoje, que houve um aumento do número de enfermeiros, de assistentes operacionais e de assistentes técnicos, no Porto Santo, mas assumiu que “temos ainda um longo caminho para percorrer até 2027-28”, altura em que se prevê a inauguração do nova Unidade Local de Saúde. O governante assume que serão necessários mais profissionais para o Centro de Saúde

O secretário regional da Saúde esteve, esta manhã, no Porto Santo, onde decorre o rastreio do cancro da mama. O governante visitou ainda o quartel dos bombeiros locais e procedeu à inauguração do novo ginásio do projecto Re-ativar, da Fundação Nossa Senhora da Piedade.

Quanto à unidade de rastreio do cancro da mama, o mais antigo a realizar-se na Região, segue depois para Câmara de Lobos. “Este rastreio é fundamental porque é uma medida de intervenção para a nossa população, de prevenção secundária para um cancro que tem grandes possibilidades de ser curado, por cima dos 99%, e naturalmente quando detectamos as lesões inicialmente é sempre melhor para a mulher”, assumiu Pedro Ramos.

“A nossa taxa de adesão situa-se dentro das taxas de adesão internacionais entre os 60% e os 70%, e a nossa sobrevivência ultrapassa os 85%, também está de acordo com os parâmetros internacionais”, indicou o secretário da Saúde.

Bombeiros com contrato-programa assinado

A visita de Pedro Ramos contou com a assinatura do contrato-programa com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo. “Infelizmente não é aquele que tinha sido o compromisso do Governo Regional com a AHBVPS, mas devido àqueles que julgam que funcionamos com duodécimos e que a vida continua, estamos a provar que não é verdade”, disse o governante.

Pedro Ramos indicou que o montante entregue diz respeito ao ano de 2024, inferior em cerca de 180 mil euros em relação ao compromisso do GR para esta associação humanitária.

Ginásio no lar de idosos

Foi graças ao Orçamento Participativo da Região que o lar da Fundação Nossa Senhora da Piedade ganhou um novo ginásio. A verba foi de 93 mil euros, representando “uma nova oportunidade” para os residentes do Porto Santo.

Pedro Ramos afirma que esta é também uma oportunidade para a prevenção de lesões musculo-esqueléticas por parte de quem trabalha nestas instituições.