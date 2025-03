PSP retira dois passageiros de avião no Aeroporto da Madeira

A Polícia de Segurança Pública foi accionada na tarde deste sábado, 22 de Março, para retirar dois passageiros de um avião prestes a partir do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Segundo é possível visualizar nas filmagens do canal no YouTube Madeira Woman Spotter, trata-se do voo número EZY2878, operado pela easyJet com destino a Bristol.

A PSP foi chamada a intervir após solicitação da cabine do avião, dando conta de um problema com os passageiros.

A aeronave tinha saída prevista para as 19h20, mas o contratempo com os passageiros atrasou a partida.