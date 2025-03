Corrupção na Federação de Futebol apanha todos de surpresa

Bom dia. Estas são as principais notícias do dia nos jornais nacionais. Com a excepção de dois jornais, que ainda trazem os desenvolvimentos pós-eleitorais na Madeira nas suas primeiras páginas, as restantes publicações já passam adiante... E, ontem, as buscas da PJ à sede da FPF foram a notícia do dia.

No Correio da Manhã:

- "Crime chocante em França. Avós e tios suspeitos de matar criança"

- "Operação da Judiciária no Atlântico. 'Submarino' caçado com 300 milhões em 'coca'"

- "PJ no rasto de comissões milionárias com prédio da FPF"

- "Sporting. Debast e Morita firmes no meio-campo leonino com ausência de Hjulmand"

- "Benfica. Di María pronto para o regresso"

- "Diz relatório. Terroristas angariam através de jogos 'online'"

- "Novas regras na UE. Carta de condução a partir dos 17 anos"

- "Procuradoria alerta. Famosos vítimas em golpes com criptomoedas"

No Público:

- "Justiça investiga comissões em venda de edifício da FPF por 11,25 milhões"

- "Tensão na Turquia. O homem de quem Erdogan tem medo"

- "PS. Pedro Nuno Santos recusa conselhos para largar caso de Spinumviva"

- "Luís Oliveira (1940-2025). Morreu o fundador e editor da Antígona que 'dançou até ao fim'"

- "Género. Atletismo vai controlar provas femininas com testes orais de ADN"

- "Mediação dos EUA. Tréguas da Rússia e Ucrânia no mar Negro"

- "ONU estuda cenários para capacetes azuis"

- "Em Abril. 1791 alunos vão receber bolsa de formação para professores"

- "Comissão Europeia. Linha de crédito para defesa é menos atractiva para Portugal"

- "Acordo. Albuquerque dá pasta ao CDS no Governo da Madeira"

No Jornal de Notícias:

- "Há mais 37 mil utentes sem médico de família do que há um ano"

- "Entrevista André Villas-Boas. 'Chegámos a uma situação de desespero absoluto, com salários em atraso'"

- "Presidente dos dragões diz que novembro foi o mês mais difícil, mas acrescenta que já foram pagas dívidas no valor de 179 milhões"

- "Clube quer construir pavilhão para as modalidades no Porto. Centro de alto rendimento do futebol avança em Gaia até final de março"

- "Francisco Conceição 'tem todas as condições para voltar'. Rodrigo Mora, sem propostas para sair, deverá renovar em maio"

- "PJ captura submarino com seis toneladas de cocaína"

- "Investigação. Indícios de corrupção na venda milionária da antiga sede da FPF"

- "Herança. Filho de Pinto da Costa reclama 3,7 milhões à viúva"

- "França. Avós detidos por suspeita de terem matado neto de dois anos"

- "Espinho. Polícias municipais darão receita de 600 mil euros anuais"

- "Conversas de café. Mobilidade tem que mudar nem que seja 'à bruta'"

No Diário de Notícias:

- "Indústria da Defesa já emprega 40 mil pessoas e antevê crescimento"

- "Reportagem. 'Não é uma cheia, é uma cheiazinha'. Bombeiros devolvem normalidade a zona 'isolada' pelo Tejo"

- "Partidos afinam listas nos círculos onde podem ganhar ou perder deputados por centenas de votos"

- "Mais-valias. Buscas na FPF abalaram tomada de posse de Fernando Gomes no COP"

- "Barcelona. O passado português do futebolista Raphinha, um sério candidato à Bola de Ouro"

- "Espetáculo. 'Auto de Anfitriãs' inaugura Sala-Estúdio Valentim de Barros no Dia Mundial do Teatro"

- "Acordo. PSD e CDS prometem 'quatro anos de estabilidade' aos madeirenses"

- "Álvaro Bilbao, neuropsicólogo. 'O adolescente não deve dormir com o telemóvel no quarto'"

- "Tráfico. PJ interceta semi-submersível com quase sete toneladas de cocaína"

- "EUA. Trump desvaloriza fuga de informação na qual Europa surge como 'patética'"

No Negócios:

- "Gestores da Bosch despedidos por falhas graves com fundos"

- "Ricardo Pinheiro Alves, presidente da IDD Portugal Defence. Investimento em Defesa tem de estar 'próximo dos mil milhões'"

- "Comissões rendem 4,2 mil milhões aos maiores bancos"

- "Mobilidade. Governo dá mais cheques para carros, mas corta nas bicicletas"

- "Indemnização paga a trabalhadores não pode ser toda penhorada"

- "CEO da Aon. 'Empresas estão numa tensão política significativa'"

No Jornal Económico:

- "Rússia e Ucrânia aceitam tréguas no Mar Negro e em ativos de energia"

- "PSD e CDS-PP fazem acordo para governar a Madeira"

- "Galp vai vender na América do Sul e em África se Trump impuser tarifas"

- "Boston Celtics foram comprados por 6,1 mil milhões, um recorde"

- "Fernando Campos Nunes é o 10.º mais rico do ranking da Forbes Portugal"

- "Governo autoriza gestores a decidir progressões de professores"

- "Cybertruck foi da euforia à depressão em poucos meses"

- "Médicos Dentistas acumularam cargos na Ordem e no sindicato"

No A Bola:

- "Kokçu bate bem. Turco lidera top de golos fora da área"

- "Sporting. Panathinaikos rejeita proposta por Vagiannidis"

- "Entrevista A Bola. 'Após a lesão não voltei a lutar por lugar no Sporting'. Rúben Vinagre"

- "FC Porto. Empréstimo obrigacionista sobe para 50 milhões"

- "Pelos caminhos do futebol. O milagre de Fátima"

- "Justiça. Venda da antiga sede da FPF sob investigação. Notícia coincidiu com tomada de posse da Fernando Gomes no COP"

No Record:

- "Benfica. Di María na caça ao poleiro. Treina sem limitações e vai ser chamado para Barcelos"

- "Floretino na mira da Juventus"

- "Sporting. Kochorashvili quer ser leão"

- "Buscas na Federação [Portuguesa de Futebol]. Venda de antiga sede em causa"

- "Suspeitas de crimes de corrupção e fraude fiscal"

- "Paulo Lourenço e António Gameiro arguidos"

- "Proença faz reunião de emergência e pede auditoria"

- "Diretor nacional da PJ garante inocência de Fernando Gomes"

- "FC Porto. Clayton custa 15 MEuro. Avançado do Rio Ave é negócio difícil"

- "Operação Pretoriano. Agentes da PSP detalham ameaças de macaco"

E no O Jogo:

- "Entrevista. André Villas-Boas. 'Vamos investir na renovação da equipa'"

- "A um mês de cumprir o primeiro ano na presidência, fica o balanço e uma perspetiva otimista do futuro"

- "Benfica. Di María disponível"

- "Sporting. Trincão seguro até 60 milhões. Cláusula de recompra do Barcelona deixou de ser válida"