Combate à corrupção foi bandeira em campanha com nãos à esquerda e à direita com Albuquerque

A campanha do Chega Madeira às Regionais de domingo, o partido cuja moção de censura fez cair o Governo Regional em Dezembro do ano passado, termina quase da mesma forma que começou, com Miguel Castro a traçar uma linha vermelha a um apoio a um governo regional liderado por Miguel Albuquerque.

Ainda assim, a preferência para a estabilidade governativa na Madeira recai sempre à direita, tendo o líder parlamentar do Chega afirmado, em várias intervenções, não estar disponível para viabilizar um governo de Esquerda.

O combate à corrupção e a luta pela transparência nas instituições voltaram a ser bandeiras nesta campanha e Castro fez questão de responder aqueles que acusam o partido que lidera de não ter autonomia, para dizer que, apesar do projecto do Chega ser um projecto nacional, as questões autonómicas não estão esquecidas. Exemplo disso o foco na Lei das Finanças Regionais. Um assunto ainda por resolver.

Chega quer região autónoma com poder perante a República O cabeça de lista do Chega às eleições antecipadas da Madeira, Miguel Castro, defendeu hoje o reforço da autonomia através da criação de mecanismos legislativos que premiram impor a sua dinâmica ao nível da República.

A Habitação e a Saúde foram outros dois temas que mereceram análise, tendo o partido acusado o Governo de não apresentar propostas para estas áreas que tanto penalizam os madeirenses e os porto-santenses. O sector das Pescas, a valorização da Classe Docente e a mobilidade marítima e a aérea também foram trazidos à discussão ao longo das últimas duas semanas.

Pelo meio, a campanha do Chega não escapou a algum ‘burburinho’ interno, tendo a parlamentar Magna Costa, que havia sido eleita pelo Chega na Madeira em Maio de 2024, passado a deputada independente. Castro desvalorizou a divisão interna, que disse ser comum a outros partidos, e repetiu que as pessoas são livres de seguir o seu caminho.

Ontem, em jeito de fecho de campanha, coube a André Ventura, o líder nacional, voltar a enfatizar o papel do Chega para contribuir para a mudança governativa na Madeira.

Resta agora esperar para domingo, quando ficar-se-ão a conhecer os novos membros eleitos ao parlamento madeirense e o peso de cada partido no cenário político, sendo que a sondagem da Aximage para o DIÁRIO e a TSF-Madeira atribuem ao Chega um papel de ‘fiel da balança’.

