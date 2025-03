PJ deteve em Aveiro homem procurado na China por suspeitas de corrupção no desporto

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na zona de Aveiro um cidadão estrangeiro, de 57 anos, que era procurado pelas autoridades chinesas, por suspeitas de corrupção ativa no desporto, informou hoje aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ refere que desenvolveu na terça-feira um conjunto de diligências que conduziram à localização e detenção do suspeito no cumprimento de um mandado de detenção internacional, emitido pelas autoridades judiciárias chinesas, por suspeitas de corrupção ativa no desporto.

"Os factos ocorreram em julho de 2017, quando, o suspeito, com o objetivo de chegar à Super Liga Chinesa, combinou o resultado de um jogo de futebol, pagando a quantia de cinco milhões de yuan (cerca de 630 mil euros), para que a outra equipa perdesse", refere a mesma nota.

De acordo com a Judiciária, o suspeito que incorre numa pena de 10 anos de prisão, foi presente ao Tribunal da Relação do Porto, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais e retenção de passaporte.