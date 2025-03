Francisco Gomes considera que "a Madeira é um viveiro de corrupção"

O deputado do Chega-Madeira eleito à Assembleia da República considera que "a Madeira é um viveiro de corrupção, que cresceu e se aprofundou sob a liderança de Albuquerque". Francisco Gomes afirma que "tudo indica que ele usa a política para se enriquecer e para enriquecer os amigos e as empresas que estão alapadas ao seu governo, explorando os madeirenses e usando o dinheiro dos madeirenses para favores, financiamento partidário e criminalidade altamente organizada".

As declarações do parlamentar, emitidas através de comunicado, surgem após notícias divulgadas ontem na comunicação social nacional que dão conta de que uma década de governação de Miguel Albuquerque está sob investigação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

O partido faz questão de sublinhar que, até ao momento, "nove pessoas foram constituídas arguidas, incluindo o próprio Miguel Albuquerque e outros indivíduos que integram a lista do PSD-Madeira ao parlamento regional"-

O Chega acusa ainda os governos de Albuquerque de se terem "especializado em favorecer indevidamente grandes grupos económicos", especialmente no âmbito da contratação pública. O partido considera que os indícios apontam para um sistema de corrupção profundamente enraizado, onde o interesse público é sacrificado em nome de interesses privados e partidários.

“Muitos governantes na Madeira vivem em luxos que não correspondem aos salários que auferem, nem ao património que detêm. Esse estilo de vida só é possível graças a negociatas, compadrios e a um exercício de corrupção que se tornou regra nos governos de Miguel Albuquerque. É tempo de acabar com isto", termina Francisco Gomes.