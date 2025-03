CR7 torna-se no jogador com mais vitórias por seleções na história do futebol

O madeirense Cristiano Ronaldo tornou-se no jogador com mais vitórias por seleções na história do futebol

O capitão da selecção lusa recebeu mais um certificado do Guiness World Records, por se ter tornado no jogador com mais vitórias por seleções na história do futebol mundial!

O triunfo frente à Polónia, por 5-1, no Estádio do Dragão, em Novembro de 2024, foi a 132.ª vitória do capitão de Portugal, que assim ultrapassou a marca de 131 jogos de Sérgio Ramos, somados com a camisola da seleção espanhola.

O internacional português recebeu o certificado do Guiness World Records antes do encontro entre Portugal e Dinamarca, que está a ter lugar, esta noite, no Estádio José Alvalade e que conta para a seunda mão dos quartos-de-final da Liga das Nações.

O prémio foi entregue pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.

Foi há 22 anos que Cristiano Ronaldo se estreou pela principal Seleção Nacional. Com apenas 18 anos, somou a sua primeira internacionalização AA em agosto de 2003, diante do Cazaquistão, no Estádio Municipal de Chaves, numa partida de preparação, que terminou com um triunfo (1-0) a favor dos portugueses.