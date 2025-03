Victor Freitas e Jacinto Serrão fora do parlamento

Os maus resultados eleitorais alcançados pelo PS nas eleições deste domingo deixaram de fora da Assembleia Legislativa dois históricos socialistas.

Victor Freitas, que chegou a ser líder do PS-M, foi eleito pela primeira vez em 2004. Estava no parlamento há mais de 20 anos, tendo sido eleito consecutivamente em todos os actos eleitorais desde aquele ano. Ocupava, neste legislatura, o lugar de vice-presidente do da ALM.

Outro histórico que não conseguiu a reeleição foi Jacinto Serrão, também ele ex-presidente do partido, eleito para o parlamento pela primeira vez em 2004, tal como Victor Freitas, que ia agora na 9.ª posição da lista de candidatos a deputados. Serrão por sua vez ocupava o 12.º lugar.

Quem também não assegurou entrada no parlamento foi Ricardo Franco, histórico autarca socialista, que deixa este ano a presidência da Câmara Municipal de Machico, por limite de mandatos. Franco ocupava a 10.ª posição. Melhor sorte teve Emanuel Câmara, também em fim de mandato, no Porto Moniz. O ex-líder socialista assegurou o lugar número 3.

Com a eleição de oito deputados, o PS averbou uma das suas maiores derrotas em eleições para o parlamento madeirense, tendo conquistado apenas 15,64% da votação, atrás do JPP e a 28 pontos percentuais do vencedor PSD.

Relação dos eleitos:

1. Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo

2. Marta Luísa de Freitas

3. João Emanuel Silva Câmara

4. Sílvia Cristina Sousa da Silva

5. Gonçalo Cardoso Leite Velho

6. Sancha de Carvalho e Campanella

7. Avelino Perestrelo da Conceição

8. Maria Isabel de Ponte Garcês