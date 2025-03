PJ faz buscas na Federação Portuguesa de Futebol

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) está a ser hoje alvo de buscas pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas dos crimes de recebimento indevido de vantagem, corrupção, participação económica em negócio e fraude fiscal, confirmou esta polícia.

De acordo com o diretor nacional da PJ, Luís Neves, as buscas estão relacionadas "com a venda da antiga sede da Federação Portuguesa de Futebol" e foram cumpridos 20 mandados de busca a pessoas singulares e coletivas, incluindo sociedades de advogados.

De acordo com o despacho a que a agência Lusa teve acesso, o Ministério Público deu autorização para a apreensão de computadores, telemóveis e outros suportes informáticos relevantes.