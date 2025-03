Chuva no Norte e terras altas da Madeira e vento forte nos extremos da ilha

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA) para esta terça-feira, dia 25 de Março, apontam para períodos de céu muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros, em especial na vertente Norte e terras altas da Madeira e até ao final da manhã.

Igualmente previsto vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Nordeste, que será por vezes forte (até 40 km/h), nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da ilha.

Na zona do Funchal, há também possibilidade de ocorrência de aguaceiros até ao final da manhã. Já o vento soprará fraco (inferior a 20 km/h).



Quanto às temperaturas, os termómetros irão variar entre os 15 e os 21ºC (14 a 19ºC no Porto Santo).

Em relação ao estado do mar, são esperadas ondas de Norte com 2 a 2,5 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 2 metros, na costa Norte da ilha. Na costa Sul as ondas serão inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar, rondará os 18 a 19ºC.