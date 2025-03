Aviso laranja para chuva, vento e mar

O IPMA colocou toda a Região Autónoma da Madeira em aviso laranja para a chuva, para o vento e para a agitação marítima, sendo que estas duas últimas já estavam em vigor desde ontem, destacando-se por isso a precipitação que deverá continuar a cair forte pelo menos até ao meio-dia.

Ou seja, a precipitação, por vezes forte, está em vigor desde esta madrugada até às 12h00, nas costas Norte, Sul e zonas montanhosas, bem como para o Porto Santo, baixando depois o nível do aviso para amarelo até às 18h00 desta quarta-feira.

No que toca ao vento, há um desagravamento do aviso laranja, uma vez que antes estava previsto durar até às 03h00 de quinta-feira, 20, mas agora terá a duração até às 21h00 de hoje, 19 de Março, com início às 12h00, soprando de Oeste com rajadas até 95 km/hora na costa Sul, Norte e Porto Santo. Antes disso, o vento de Sudoeste ou Noroeste com rajadas até 75 km/hora na costa Sul e Norte, respectivamente, e depois do aviso laranja (21h00 de hoje e 120 de amanhã), novo aviso amarelo de vento Oeste/Sudoeste com rajadas até 75 km/hora. Nas zonas mais montanhosas, o vento de oeste terá rajadas até 120 km/hora, aviso laranja entre as 12h00 e as 21h00, com aviso amarelo a apontar a 95 km/hora até às 12h00 de hoje e, depois, entre as 21h00 e as 12h00 de amanhã.

Por fim, a agitação marítima forte, com aviso laranja para a costa Norte da Madeira e Porto Santo, com ondas de Oeste/Noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima, entre as 6h00 e as 18h00 de amanhã. Na costa Sul, vigora aviso amarelo na parte oeste, com ondas de sudoeste com 4 a 4,5 metros até às 18h00 de amanhã. E na costa Norte e Porto Santo, as ondas de Noroeste com 4 a 5 metros, também até às 06h00 de amanhã, seguindo-se novo período entre as 18h00 de quinta-feira e as 00h00 de sexta-feira, 21.