Depressão Martinho afecta Madeira com vento forte, chuva intensa e agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um comunicado alertando para a influência da depressão Martinho no arquipélago da Madeira entre os dias 18 e 20 de Março, que vai afectar com condições meteorológicas adversas.

A partir da noite de hoje, terça-feira, o IPMA prevê "precipitação por vezes forte", acompanhada de um "aumento gradual da intensidade do vento, que se tornará forte de oeste/sudoeste". As rajadas poderão atingir "entre 80 e 90 km/h, chegando aos 110 a 120 km/h nas terras altas".

Só a partir da tarde do dia 20, quinta-feira é que está prevista uma diminuição progressiva da intensidade do vento.

IPMA coloca a Madeira e o Porto Santo sob aviso laranja para vento e agitação marítima O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) voltou a actualizar os avisos para a Madeira, colocando arquipélago sob aviso laranja, o quarto nível numa escala de cinco, para vento e agitação marítima.

Capitania do Porto do Funchal mantém avisos por mais 24 horas A Capitania do Porto do Funchal voltou a actualizar os avisos de vento, agitação marítima fortes e visibilidade má para a orla costeira do arquipélago da Madeira. Desta vez, os mesmos irão vigorar até às 18 horas de amanhã, 19 de Março.

Quanto à agitação marítima, esta também será significativa, com ondas de "oeste/noroeste entre 4 e 5 metros, podendo atingir temporariamente 5 a 6 metros na costa norte da Madeira e na ilha do Porto Santo".

Diante desta situação meteorológica, foram emitidos avisos de nível amarelo para precipitação e avisos de nível laranja para vento e agitação marítima.