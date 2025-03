Chuva intensa causou deslizamentos de terra no Seixal

As chuvas intensas que se fizeram sentir, esta noite, provocaram deslizamentos de terras na entrada da freguesia do Seixal, Porto Moniz, afectando particularmente as zonas do Sítio do Lanço e do Ribeiro do Gato.

Pedimos a máxima atenção a todos os residentes e visitantes, especialmente a quem circula na área. Aconselha-se precaução e, sempre que possível, a utilização de percursos alternativos. Junta de Freguesia do Seixal

A Junta de Freguesia diz estar a acompanhar a situação e manterá a população informada sobre quaisquer actualizações. "A segurança de todos é a nossa prioridade", sublinha.