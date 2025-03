Chuva, trovoada e rajadas de vento até 120km/h nas previsões para a Madeira

A passagem da depressão Martinho continuará a influenciar o estado do tempo na Madeira, esta quarta-feira, 19 de Março, encontrando-se o arquipélago sob avisos meteorológicos.

IPMA coloca a Madeira e o Porto Santo sob aviso laranja para vento e agitação marítima O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) voltou a actualizar os avisos para a Madeira, colocando arquipélago sob aviso laranja, o quarto nível numa escala de cinco, para vento e agitação marítima.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, esta seja uma quarta-feira com céu geralmente muito nublado e com períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e que podem ocasionalmente ser acompanhados de trovoada até final da tarde.

O vento será moderado a forte (30 a 50 km/h) de oeste/sudoeste, com rajadas até 95 km/h, soprando forte a muito forte (40 a 60 km/h) nas terras altas, com rajadas até 120 km/h.

Depressão Martinho motiva aviso da Protecção Civil à população O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) emitiu, hoje, um aviso à população devido à passagem da Depressão Martinho pela Região.

Quanto à temperatura, esta irá oscilar entre os 15.ºC de mínima e os 20.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 14.ºC de mínima e os 19.ºC de máxima.

Em específico para a área do Funchal, a previsão também aponta para períodos de céu geralmente muito nublado e com períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e que podem ocasionalmente ser acompanhados de trovoada até final da tarde. O vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de oeste/sudoeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h), com rajadas até 60 km/h.



Capitania do Porto do Funchal mantém avisos por mais 24 horas A Capitania do Porto do Funchal voltou a actualizar os avisos de vento, agitação marítima fortes e visibilidade má para a orla costeira do arquipélago da Madeira. Desta vez, os mesmos irão vigorar até às 18 horas de amanhã, 19 de Março.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte teremos ondas de noroeste com 3 a 4 metros, aumentando gradualmente para 4 a 5 metros, aumentando para 5 a 6 metros no final do dia. Já na costa Sul, as ondas serão de oeste/sudoeste com 2 a 3 metros, aumentando gradualmente 3,5 a 4,5 metros na parte oeste

A temperatura da água do mar vai rondar os 18/19ºC.