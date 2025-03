Pelo menos duas pessoas foram detidas, há instantes, na Rua Dr. Fernão Ornelas, no Funchal, alegadamente por causa de agressões.

Segundo o DIÁRIO apurou junto de testemunhas oculares, quatro homens envolveram-se numa acesa discussão, por causa de uma garrafa de bebida alcoólica, que acabou em agressões, tendo sido necessário accionar a Polícia de Segurança Pública.

Para o local foram mobilizadas quatro viaturas da PSP. Os agentes de autoridade conseguiram deter, pelo menos, dois dos envolvidos.

Foto CR

Após duas das viaturas seguirem para o Comando Regional da Madeira da PSP, dois outros veículos pararam em frente ao centro comercial Anadia, na Rua do Ribeirinho de Baixo. Os agentes entravam no interior do estabelecimento à procura de mais indivíduos, mas não terão encontrado os restantes intervenientes.