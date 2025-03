Conheça os deputados eleitos para a XV Legislatura da Assembleia Legislativa da Madeira

O PSD venceu hoje as eleições legislativas regionais antecipadas da Madeira, com 43,43% dos votos, novamente sem maioria absoluta, elegendo 23 dos 47 deputados do parlamento do arquipélago.

De acordo com os resultados oficiais provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o JPP elegeu 11 deputados, o PS oito, o Chega três, o CDS-PP um e a IL também um deputado.

A maioria absoluta requer 24 assentos.

Após as eleições de 2024, também antecipadas, o PSD (19 deputados) formou um executivo minoritário, já que o acordo firmado com o CDS (dois eleitos) foi insuficiente para a maioria absoluta. O PS e o JPP, que totalizaram 20 deputados, chegaram então a propor uma solução de governo.

Lista dos deputados eleitos para a XV Legislatura da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira:

PPD/PSD:

Miguel Filipe Machado de Albuquerque

José Jardim Mendonça Prada

Rubina Maria Branco Leal Vargas

Jaime Filipe Gil Ramos

Maria Rafaela Rodrigues Fernandes

Rui Emanuel de Sousa de Abreu

Bruno Miguel Barroso de Moura Melim

Joana Carolina Oliveira da Silva

Carlos Manuel Figueira de Ornelas Teles

Brício André Martins de Araújo

Carla Tiago de Sousa Coelho

Leonel Calisto Correia da Silva

Cláudia Marina Rodrigues Gomes

Ricardo António Nascimento

Rui David Pita Marques Luís

Cláudia Carina Marques Perestrelo

José António Gonçalves Garcês

Carla Cristina Santos Rosado

Edegar Valter Castro Correia

Nuno Dinarte Gouveia Maciel

Vera Joana Vasconcelos Gonçalves Duarte

José Sérgio Fernandes de Oliveira

André João Teixeira Pão

PS:

Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo

Marta Luísa de Freitas

João Emanuel Silva Câmara

Sílvia Cristina Sousa da Silva

Gonçalo Cardoso Leite Velho

Sancha de Carvalho e Campanela

Avelino Perestrelo da Conceição

JPP:

Élvio Duarte Martins Sousa

Filipe Martiniano Martins de Sousa

Lina Graciela Jardim Pereira

Paulo Tarcísio de Gouveia Rodrigues Alves

Rafael Fabrício Gomes Nunes

Emília Patrícia Mendonça Spínola

Miguel Ângelo Andrade Ganança

Manuel Luís dos Reis Martins

Jéssica Joana Calaça Teles

Carlos José Mendes da Silva

José Basílio Azevedo dos Santos

Chega:

Basílio Miguel Câmara Castro

Maria Manuela Ermeiro da Silva Gonçalves

Hugo Ruben Ribeiro Nunes

CSD-PP:

José Manuel de Sousa Rodrigues

IL:

Gonçalo Maia Lasbarrères Camelo