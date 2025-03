PSD-Madeira reforça compromisso com habitação em visita ao Conjunto Habitacional da Bemposta

A candidatura do PSD-Madeira às eleições Regionais de 23 de Março visitou hoje o Conjunto Habitacional da Bemposta, na freguesia de Água de Pena, onde reafirmou o seu compromisso com a habitação na Região. O complexo, que conta com 36 novas casas destinadas a jovens casais e classe média da localidade, foi apresentado como exemplo da política habitacional do partido.

Durante a visita, o candidato André Pão destacou que este empreendimento representa "mais um exemplo claro da política que tem vindo a ser seguida pelo PSD em todos os concelhos da Região, nesta área", contrastando com os partidos da oposição que, onde governam localmente, "apenas prometem e não têm sequer qualquer plano habitacional".

André Pão recordou os resultados já alcançados e os objectivos futuros do PSD nesta área, referindo que o partido entregou 144 habitações no ano passado e prevê disponibilizar mais 440 este ano. O plano habitacional do PSD-Madeira contempla a disponibilização de mais de 800 novas casas em todos os concelhos da Região até 2026.

"Os madeirenses e porto-santenses conhecem o PSD, conhecem a nossa política e conhecem a nossa maneira de trabalhar", afirmou o candidato, apelando à renovação da confiança no projecto do PSD nas próximas eleições.

André Pão destacou ainda que "além do PSD significar desenvolvimento, autonomia e progresso, significa, neste momento tão importante, a estabilidade que os madeirenses mais precisam". Esta estabilidade, segundo o candidato, permitirá garantir o cumprimento das promessas assumidas e encontrar novas soluções para responder às necessidades habitacionais em toda a Região, com impacto directo no bem-estar e qualidade de vida das pessoas.