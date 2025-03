Pedro Nuno só admite vitória e exigirá a PSD na oposição condições de estabilidade

O secretário-geral socialista disse hoje que só trabalha em cenário de vitória e avisou o PSD/CDS-PP que exigirá, no próximo ciclo governativo, a mesma estabilidade que considera que o PS permitiu nesta legislatura.

"O Partido Socialista vai estar nesta campanha para ganhar as eleições. É o único cenário em que nós trabalhamos e, obviamente, que aquilo que nós fizemos durante este último ano na oposição foi garantir condições de estabilidade para que a AD pudesse governar", disse, no final da audiência com o Presidente da República, no Palácio de Belém.

Pedro Nuno Santos disse que não exige "nada mais do que o mínimo" do que considera que o PS deu ao Governo PSD/CDS-PP no último ano "para poder governar".

"Esse é o mínimo que, obviamente, entendemos que o PS tem o direito de poder exigir e acho que é um direito que não é só do PS, acho que é um direito do povo português que é poder ter, no próximo ciclo governativo, estabilidade, porque nós não podemos andar de eleição em eleição", defendeu.

Para Pedro Nuno Santos é preciso "dar esperança aos portugueses" para que "sintam que é possível viver melhor em Portugal" e que há pelo "menos um caminho de resolução" para os problemas, transformando e modernizando a economia "para que o povo português possa ter melhores salários e casa".

"Sendo marcadas as eleições, iniciaremos uma campanha eleitoral e o Partido Socialista vai tentar, obviamente, mobilizar o povo português para uma vitória e é só nesse cenário que nós trabalhamos", reiterou.