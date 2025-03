Maior afluência da população para exercer o dever cívico no Porto Santo

As eleições regionais de 2025 na ilha dourada continuam a decorrer bem, sem problemas no funcionamento das mesas. Até as 12 horas já tinham votado cerca de 22% dos eleitores, mais 2% do que nas últimas eleições regionais, em 2024.

Se no período no início da manhã a afluência estava um pouco “envergonhada”, por causa do vento e do frio, com o evoluir do dia os porto-santenses começaram a sair de suas casas e decidiram exercer o seu dever cívico para estas eleições regionais.

Como é hábito, a afluência às urnas aconteceu antes e depois das missas, antes e depois do almoço, e agora no decurso do dia há sempre pessoas que decidem ir às mesas de voto descarregar a sua intenção, para depois entre as 17h e as 19 horas, haver novo desejo de ir votar.

Nota-se sempre movimento de pessoas nas cinco de mesas de voto na ilha dourada, sempre com civismo como é usual no exercício do seu dever cívico, até agora tudo tem decorrido bem nestas eleições regionais no Porto Santo