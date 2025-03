Maria, 96 anos, e o dever cívico que não falha

Nesta manhã das eleições regionais, Maria Figueira Silva, de 96 anos, saiu da Assembleia de Voto amparada pelo seu bordão. O passo era lento, mas a determinação firme. “Voto sempre”, disse-nos com orgulho. E assim foi mais uma vez. Em Maio, para as eleições nacionais, promete voltar.

Com Maria seguia a nora, também chamada Maria, que partilha esse mesmo sentido de responsabilidade cívica. “Por cá, somos gente de cumprir o dever”, disse-nos com um sorriso antes de entrar no carro.

Na freguesia das Achadas, a única mesa de voto registava 195 eleitores inscritos.

Foto Victor Hugo/DIÁRIO

Já na Santa, no concelho do Porto Moniz, a manhã eleitoral trouxe um percalço curioso. Às 10 horas, cerca de 19% dos eleitores já tinham exercido o seu direito de voto, mas, às 8 horas, foi preciso recorrer a um produto multiusos — aquele que protege o metal da corrosão e liberta peças presas — para resolver uma situação inesperada.

Foto Victor Hugo/DIÁRIO

Há instantes, Emanuel Câmara, presidente do município com mandato suspenso votou numa das mesas de voto da Santa.