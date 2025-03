Vento forte dificultou navio Lobo Marinho a atracar no Porto Santo

O navio Lobo Marinho não conseguiu, esta manhã, atracar à primeira tentativa no porto do Porto Santo devido aos ventos fortes de sudoeste.

Diante das condições adversas, o comandante da embarcação da Porto Santo Line, que transportava 272 passageiros a bordo, decidiu aguardar ao largo. Mais tarde, com ventos mais brandos vindos de oeste, conseguiu atracar em segurança na segunda tentativa.

Está situação despertou a curiosidade de muitas pessoas fossem à ponta do molhe pequeno do porto de abrigo para acompanhar as manobras do navio.