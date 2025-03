Binter cancela voo para o Porto Santo

A depressão 'Martinho' já fez "estragos" para alguns passageiros na Ilha Dourada.

Tal acontece porque a companhia aérea Binter acabou por cancelar o seu primeiro voo para o Porto Santo por causa das condições atmosféricas.

O avião deveria ter aterrado às 9h25, mas foi adiado pois as condições atmosféricas no Porto Santo não eram as melhores, nomeadamente má visibilidade e 'tecto' muito baixo, o que prejudica a aproximação da aeronave à pista.

As previsões meteorológicas apontam para esta tarde de quarta-feira ventos fortes acompanhados por chuva, o que pode condicionar a viagem do final da tarde do ATR 72 da Binter para a Ilha Dourada... resta esperar... para ver o que vai acontecer.