Ribeira Brava com afluência de 21% às 12 horas

Muito idêntica à registada nas últimas Regionais nas primeiras quatro horas

Até ao meio-dia haviam votado no Concelho da Ribeira Brava 3015 eleitores, número que corresponde a 21,29% dos recenseados. Por freguesias, a maior afluência mantinha-se na Serra de Água (23,33%), seguida da Tabua (22,31%). As freguesias mais populosas registavam afluências ligeiramente inferiores, com vantagem para Campanário (21,76%), relegando a Ribeira Brava a menor adesão (20,50%).