“Devemos fazer sempre aquilo que nos faz feliz”, aconselha Bia Peixe, uma jovem Influencer de 19 anos natural da ilha do Porto Santo, que desde os seus 8 anos que faz vídeos para o YouTube.

‘O poder de ressignificar’ foi o mote para a intervenção da jovem que actualmente frequenta o segundo ano do curso Audiovisual e Multimédia, na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa.

Começou por falar do poder infinito, convicta que “todos nós temos um poder infinito”. Bia diz ter sido esse poder que mudou por completo a sua vida. A viver numa ilha “com poucas oportunidades”, apesar do “muito orgulho de ser do Porto Santo”, no Verão de 2014, tinha então apenas 8 anos, Bia Peixe criou o seu canal no YouTube. O objectivo estava traçado: “Partilhar o meu conhecimento e ser mundialmente conhecida” revela a agora criadora de conteúdos.

Aos 16/17 anos chegou a parar de fazer vídeos. “Parei de seguir o meu sonho”, que era fazer vídeos para comunicar. O poder de dar um novo significado à experiência fê-la retomar os vídeos para o YouTube.

A Influencer acredita ter uma mente inquieta, que pensa fora da caixa, completamente movida pela vontade de aprender, crescer e, acima de tudo, deixar um impacto positivo nas pessoas ao seu redor, porque crê que o seu trabalho não é sobre números, é sobre pessoas.

O desafio que deixa é: “faz aquilo que te faz feliz”.