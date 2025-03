Dois voos divergidos, cinco cancelados e vários atrasos

Até às 12h30 desta segunda-feira, dois aviões com destino ao Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo divergiram. O voo Ryanair FR385 proveniente de Lisboa teve de divergir para o aeroporto de Faro e o TP1709, da companhia aérea TAP, foi 'obrigado' a regressar ao aeroporto de origem (Porto).

Para já existem cinco voos cancelados, entre partidas e chegadas. O TP1687 que deveria chegar de Lisboa e consequentemente a sua partida (TP1688) para o aeroporto Humberto Delgado.

Por ter divergido para o Porto, o avião da TAP com destino ao aeroporto no norte do país, que deveria ter saído às 8h10, foi igualmente cancelado.

Importa ainda referir que o avião da Binter, de e para o Porto Santo, encontra-se cancelado.

No que diz respeito ao vento, na estação meteorológica de Santa Catarina/Aeroporto foram registadas rajadas de 33 km/h.

Já no Porto Santo o vento encontra-se mais forte, com rajadas de 77 km/h (às 11h10).

Existem, também, diversos voos atrasados.