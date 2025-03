Rui Rocha faz dois em um com campanha na Madeira

Rui Rocha veio à Madeira fazer campanha para as eleições regionais e começou já o processo de campanha para as eleições legislativas de 18 de Maio. “Somos um partido responsável, um partido que tem soluções, e portanto o primeiro objectivo da campanha, seja a campanha da Madeira para as regionais, seja a campanha para as próximas eleições nacionais, é apresentarmos soluções aos portugueses, restaurarmos a confiança e contribuirmos para uma mudança da cultura partidária”, anunciou esta manhã à porta do Mercado do Lavradores o líder da Iniciativa Liberal.

O dirigente pautou as declarações à comunicação social por esse compromisso com a estabilidade e com a governabilidade e em termos de Arquipélago esclareceu que a IL está pronta para apoiar um governo de Centro-Direita, desde que sem Miguel Albuquerque. Não está disponível para fazer o mesmo à Esquerda. “Qualquer solução que não esteja nesta área está à partida prejudicada”, esclareceu, recordando que as medidas e propostas de fiscalidade, saúde e habitação não encontram reflexo nesse espectro político.

“Nós estamos disponíveis para uma solução de Centro-Direita, que exclui portanto as outras, mas que não pode passar por Miguel Albuquerque”, reiterou. “É o momento de os madeirenses terem direito a fazerem as suas escolhas, mas depois saberem que a confiança que entregam aos seus representantes é uma confiança que se traduz nessa estabilidade, nessa estabilidade governativa e Miguel Albuquerque não tem trazido isso à Madeira”.

Rodeado de militantes, lamentou a deriva, a instabilidade permanente, a falta de sentido de Estado, de sentido de responsabilidade dos agentes políticos. Assegurou que não pretende fazer campanha de discutir pequenos casos, de pequena política, de se envolver “em querelas que não resolvem os problemas dos portugueses”. Pretende sim marcar a diferença com uma atitude mais responsável e com soluções concretas para questões que afectam a população, como é o caso da saúde na Região. “Queremos fazer uma campanha na Madeira, no país, positiva, com soluções. Os portugueses estão muito cansados, os madeirenses estão muito cansados de políticos e de propostas políticas que só pensam nos seus próprios interesses”, afirmou.

Rui Rocha assegurou que é possível fazer melhor, colocar mais dinheiro no bolso das pessoas, ter mais saúde e mais habitação. “Os portugueses e os madeirenses certamente que vão compensar a IL por essa campanha virada para o futuro, para a coragem, para a ambição, para a exigência e para o sentido de responsabilidade”, disse.

Quanto ao apoio ao PSD nacional, Rui Rocha separou as águas, argumentando que está focado nestas eleições regionais. “As questões são diferentes”. E não aprofundou.