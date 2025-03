Portugal faz último treino antes do duelo decisivo com a Dinamarca

Portugal faz hoje o último treino antes da receção à Dinamarca, no domingo, na segunda mão dos quartos de final da Liga das Nações que a seleção nacional está obrigada a vencer para alcançar a 'final four'.

A equipa das 'quinas', que regressou a Lisboa na sexta-feira, um dia depois do desaire por 1-0 em Copenhaga, tem uma sessão agendada para as 18:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Antes, às 17:15, também na Cidade do Futebol, o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar vão fazer em conferência de imprensa a antevisão da segunda e decisiva partida com os dinamarqueses.

Na quinta-feira, no Estádio Parken, Portugal acabou derrotado por 1-0, com Rasmus Hojlund a marcar o único golo dos 'vikings', aos 78 minutos, num encontro em que o guarda-redes Diogo Costa impediu um desaire mais pesado.

Após a partida, Roberto Martínez assumiu que o jogo em Copenhaga foi o pior da equipa das 'quinas' em dois anos, desde que é selecionador português.

O jogo entre Portugal e Dinamarca está agendado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e vai ter arbitragem do esloveno Slavko Vincic.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

No domingo, além do futuro na Liga das Nações, Portugal fica a conhecer o grupo em que vai disputar a fase de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, que será em setembro, outubro e novembro deste ano.