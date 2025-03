O secretário-geral do PCP mostrou-se contente porque "as populações do Funchal reconhecem que a CDU faz falta no Parlamento da Madeira". Paulo Raimundo participou, esta manhã, numa iniciativa de campanha eleitoral que decorreu nas ruas do Funchal.

Paulo Raimundo, questionado pelos jornalistas sobre o ambiente eleitoral, referiu que "há um bom ambiente, mas é preciso que esse bom acolhimento seja transformado em votos".

Por seu lado, Edgar Silva reagiu às sondagens, afirmando que "nada está decidido. Está nas nossas mãos garantir que a voz e a força da luta pelos direitos regressa ao Parlamento".

"A grande novidade destas eleições, a boa notícia destas no próximo domingo será a eleição de deputados da CDU para a Assembleia da Madeira", afirmou o cabeça-de-lista da CDU.