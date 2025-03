Queda de chapas metálicas faz accionar bombeiros

Pelas 8h30 desta segunda-feira, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para a Travessa do Jardim Botânico, no Funchal, após várias chapas de metal caírem na estrada, obstruindo a via.

Segundo o que foi possível aferir, as chapas eram provenientes de uma obra.

Os elementos da corporação, mobilizados para esta ocorrência, removeram o material da via colocando novamente na obra em questão.