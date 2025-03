Três navios de cruzeiros chegam ao Funchal entre hoje e amanhã

Já se encontra no porto do Funchal o navio 'Azamara Quest', que se encontra a realizar um cruzeiro 61 noites designado 'Da cidade do Cabo a Roma'. Este é o primeiro de três navios que chegam em dois dias ao porto do Funchal.

O navio tem escalas na África do Sul, Namíbia, Sta. Helena, Gambia, Dakar, 3 ilhas de Canárias, agora, no Funchal, seguindo-se Marrocos, Gibraltar, sul de Espanha, Lisboa, Palma de Maiorca, Barcelona, Palamós, vários portos franceses, Córsega e o destino final, Roma, onde termina a viagem a 11 de Abril. Viajam 666 passageiros e 383 tripulantes a bordo, sendo que a partida do Funchal só acontece pelas 22 horas de amanhã, sábado, rumo a Agadir.

Para esta noite está prevista a chegada do 'Mein Schiff 5' e amanhã de manhã, do 'Marella Discovery 2'. No caso do 'Mein Schiff 5', também ele tem pernoita no Funchal, partindo apenas pelas 14 horas de domingo com 2.497 passageiros e 897 tripulantes.

O 'Marella' vem de Lanzarote, com 1.673 passageiros e 743 tripulantes. Fica na Madeira durante 11 horas e parte às 18 horas para La Gomera, prosseguindo o cruzeiro de 7 noites iniciado a 10 de Março, em Las Palmas, com términus no mesmo porto, na próxima segunda-feira.