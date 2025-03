43 viaturas participam amanhã no 'Passion for Golf, Passion for Classics'

O Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, em parceria com o Clube de Golfe do Santo da Serra, promove, amanhã, a segunda edição da iniciativa 'Passion for Golf, Passion for Classics'-

O evento, que promete atrair entusiastas de automóveis e golfe, consiste em um passeio de automóveis clássicos, com 43 viaturas inscritas, e um torneio de golfe, ambos com início a partir das 9 horas e com várias actividades para o público.

O ponto de partida do passeio de automóveis será a alameda da Avenida Sá Carneiro, onde as viaturas estarão expostas ao público a partir das 10 horas. Em simultâneo, o Clube de Golfe do Santo da Serra acolherá o seu tradicional torneio, que começará às 9 horas.

Os participantes nos dois eventos organizados por estes Clubes, irão encontrar-se num almoço a realizar-se no Clube de Golfe do Santo da Serra pelas 14 horas e onde as 43 viaturas clássicas ficarão em exposição .

De referir que as duas iniciativas também terão um cariz social , recebendo o Lions Clube do Funchal um donativo por parte das entidades organizadoras.