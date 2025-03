Doze escolas do ensino secundário participam no Parlamento dos Jovens

Será nesta terça-feira que a Assembleia Legislativa da Madeira acolhe mais uma edição do Parlamento dos Jovens, desta feita destinada aos estudantes do Ensino Secundário. A sessão, que contará com Ana Sousa, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, tem início marcado para as 9h30.

‘Novas Tecnologias Oportunidades e Desafios para os Jovens’ será o tema em debate entre 62 alunos, oriundos de 12 estabelecimentos de ensino. "Educar para a cidadania, estimular o gosto pela participação cívica e política, dar a conhecer a Assembleia, o significado do mandato parlamentar, as regras do debate e o processo de decisão do Parlamento, promover a discussão democrática e o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação das decisões são alguns dos objectivos do programa ‘Parlamento dos Jovens’", indica nota à imprensa.

Esta é uma iniciativa da Assembleia da República dirigida aos jovens dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário, de escolas do ensino público, particular e cooperativo do Continente, das Regiões Autónomas e dos círculos da Europa e de Fora da Europa.

Nas 12 escolas regionais que integram o Programa Parlamento dos Jovens - Ensino Secundário, esta iniciativa envolveu a participação de 3.300 estudantes.