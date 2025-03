Produção de batata-doce aumenta 43% na Madeira

A cultura da batata-doce na Madeira registou um crescimento em 2024, com uma produção de 10.500 toneladas, gerando um rendimento de 12,39 milhões de euros. Apesar da área cultivada ter aumentado apenas 1% face a 2020, totalizando 434 hectares, a produção cresceu cerca de 43%, reflectindo a aposta na optimização dos rendimentos agrícolas.

Marco Caldeira, director regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural visitou a exploração do empresário agrícola Maurício Fernandes, localizada na freguesia do São Jorge, concelho de Santana. Com uma área total superior aos três hectares, a exploração agrícola produz, para além de vinha e de batata, batata-doce, que ocupa uma área aproximada de 8.000 m2, com toda a produção a ser escoada para o mercado regional.

De notar que a batata-doce da Madeira é reconhecida pela União Europeia desde Julho de 2024 como Denominação de Origem Protegida (DOP), um estatuto que protege, identifica e valoriza as variedades tradicionais "Brasileira", "5 bicos", "Cenoura regional", "Inglesa", "Cabeiras", "Amarelinha" e "Cabreira branca do Porto Santo" em todo o mercado europeu.

Marco Caldeira aproveitou a visita efectuada para reiterar o compromisso da Direcção Regional na defesa do melhor interesse de todos os agricultores, afirmando ainda que "é importante que se continue a privilegiar as culturas com potencial de crescimento, a exemplo da batata-doce, dada a elevada qualidade que evidencia e o aumento constante da procura, beneficiando também do reconhecimento do estatuto DOP".

A cultura da batata-doce da Madeira continua a ser uma aposta segura, uma vez que o seu consumo tem vindo a crescer de forma relevante em todo o mundo, mas particularmente no continente europeu, muito pelo efeito da fácil adaptabilidade e do elevado teor de nutrientes.