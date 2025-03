Terá a Madeira adquirido uma nova viatura de combate a incêndios em aeroportos?

Foi notícia, esta semana, o desembarque na Região Autónoma da Madeira da primeira viatura do mundo de combate a incêndios em aeroportos, totalmente eléctrica e autónoma. O inovador veículo, o Eco Camões, foi desenvolvido pela empresa portuguesa Jacinto.

A ‘aquisição’ logo deu que falar nas redes sociais, com a maioria dos internautas a questionar o porquê de o Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira realizar tal investimento.

“Foi adquirido veículos novos recentemente. Para quê mais este ‘brinquedo’? Quanto custou?”; “Realmente era mesmo necessário adquirir um veículo destes, enfim dinheiro mal empregue”; “O velhinho que aí estava aguentou 50 anos. Ainda falam em sustentabilidade… vamos ver quanto tempo aguenta essa torradeira”; “Dinheiro queimado sem proveito algum”, “Primeira no mundo e veio logo para a Madeira? Fazem tudo para ganharem as eleições”, foram alguns dos comentários na nossa página Facebook.

Mas será verdade que a Madeira adquiriu uma nova viatura de combate a incêndios em aeroportos?

Primeiro, vejamos o que se diz sobre o equipamento. A Jacinto apresentou, em 2019, o Eco Camões: o primeiro veículo de combate a incêndios totalmente eléctrico e não-tripulado, no Mundo. “Transmitindo, assim, um total de zero emissões gasosas e constituindo um risco nulo para o operador”, refere a empresa que fabrica carros de bombeiros, entre outros produtos para esta área.

O revolucionário veículo, que agora se encontra ‘estacionado’ no Serviço Regional de Protecção Civil, conta com cerca de 300km de Autonomia, que será o equivalente a 4 horas contínuas de funcionamento da bomba.

“Como forma de dar resposta à sua capacidade de autonomia, possui 5 motores eléctricos, sendo que 4 se destinam à tracção e 1 ao funcionamento da bomba. Uma das grandes vantagens acrescidas ao Eco Camões, é a possibilidade de este ser completamente controlado remotamente até 1km de distância, através do seu painel de controlo remoto. Este mesmo painel, é capaz de controlar a tracção do veículo (aceleração e travagem); controlar a sua direção; visualizar o meio envolvente da operação através das suas câmaras; e controlar todos os equipamentos de extinção (2 monitores, bomba de água e bomba de espuma)”. Empresa Jacinto

Acontece que, como também faz questão de dizer um dos nossos leitores, há muitas pessoas que “ficam pelos títulos”, ou iriam perceber que o Eco Camões não veio para a Região a título definitivo, mas apenas como parte de um seminário sobre novas tecnologias de socorro.

Isso mesmo confirma, ao DIÁRIO, o presidente do Conselho Directivo do Serviço Regional de Protecção Civil, Richard Marques, que esclarece que “o Eco Camões não foi adquirido pelo Serviço Regional de Protecção Civil. A participação desta entidade limita-se ao “empréstimo” de espaço para estacionamento do veículo até ao evento”.

Acrescenta ainda que o Eco Camões estará em exposição durante o Seminário NTS, que se realiza na Região sob a responsabilidade da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, que decorrerá entre os dias 27 e 29 de Março.

Trata-se de uma iniciativa - https://ntsmadeira.funchal.pt/ - da Câmara Municipal do Funchal, através do Serviço Municipal de Proteção Civil Funchal (SMPC Funchal) e da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, no âmbito do Mês da Protecção Civil 2025.